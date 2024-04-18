أرقامًا قياسية.. فيلم شباب البومب يحقق أقوى إفتتاحية لـ فيلم سعودي في السينما

شهد فيلم شباب البومب إقبالًا هائلًا من الجمهور في صالات السينما في السعودية والأردن، حيث حقق أرقام مشاهدات قياسية؛ بدأت العروض السينمائية للفيلم السعودي الجديد في دور العرض في المملكة بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وشهدت انطلاقته إقبالًا جماهيريًا واسعًا من قبل الشباب والعائلات.

شباب البومب يحقق أرقامًا قياسية في السينما

وكشف الفنان فيصل العيسى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن فيلم شباب البومب حقق ما يصل إلى 100 ألف تذكرة خلال أول أربعة أيام فقط من عرض الفيلم الذي بدأ أول أيام عرضه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2024، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الذي يحمل الاسم ذاته وبطولة العيسى ومجموعة كبيرة من الفنانين.

#فيلم_شباب_البومب يحقق أرقام قياسية في شباك تذاكر العيد حيث تجاوز ١٠٠ الف تذكرة في أول أربع أيام فقط وهو الأكثر في المبيعات🇸🇦🔥 ماشاء الله تبارك الله 🙏🏼 🫶 pic.twitter.com/QGKsIORn0R — فيصل العيسى (@faisalalesaa) April 15, 2024

وبعد النجاح الباهر الذي حققه الفيلم في جميع دور السينما بالمملكة، أعلن القائمين على العمل، أنه سيتم عرضه بعد حوالي أسبوعين من العرض الأول بالمملكة، وذلك في عدد من دول الخليج والعالم العربي، ومن بينها: الإمارات، البحرين، عُمان، الكويت، مصر، والعراق، حيث من المقرر أن يبدأ العرض في 25 أبريل الجاري.

أبطال فيلم شباب البومب

يعد “شباب البومب” فيلم كوميدي بطولة الفنان فيصل العيسى، الذي لعب دورًا رئيسيًا في الفيلم وكذلك تولى مسؤولية الإشراف العام على العمل، يتضمن الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين قدموا أداءً مميزًا، من بينهم: عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي. كما شارك عدد من الضيوف في الفيلم مثل: محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، إلى جانب مشاركة المطرب دحوم الطلاسي في أحداث العمل.