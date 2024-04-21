“فرصة حلوة للبيع ” أسعار الذهب في مصر اليوم يسجل بها عيار 21 يسجل 3400

أسعار الذهب في مصر اليوم، وقد ارتفعت في الأيام الماضية بشكل كبير مما أثر الجدل حول إمكانيه أن تعود الأسعار السابقة والتي تجاوز بها سعر الجرام لأكثر من أربعة الآلاف جنيه، ولكن من الصعب وفقا لتوقعات خبراء الإقتصاد وبورصة الذهب أن تعود تلك الأسعار مجدد على حد أدنى خلال الثلاث شهور المقبلة، ولكن يتأثر سعر الذهب بشكل كبير بسعر الأونصة العالمية والتي تشهد على ارتفعات كبيرة وغير مسبوقة حاليا، وإليك تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر .

أسعار الذهب في مصر اليوم

تشهد بورصة الذهب عالميا الآن على أسعار غير مسبوقة على الإطلاق متأثره بالحرب بين الكيان وغزة وخاصة ومع الهجمات الإيرانية في الأيام الماضية، ارتفع سعر أونصة الذهب لتصل نحو 2400 دولار وهو رقم تاريخي في عالم الذهب، مع توقعات بكل كبير حول أنه سوف يواصل الإرتفاع ليختم العام بما يقارب من 2800 دولار ، ويؤثر سعر الذهب عالميا على سعر الذهب محليا في كل دولة ، وبالتالي ارتفع في مصر ليصل إلى 3250 جنية لجرام عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين.

أسعار الذهب في مصر

يؤثر سعر الدولار على سعر الذهب في مصر ، والذي قد شهد سعر الدولار في الساعات الأخيرة على ارتفاع بقيمة جنيه كامل بعد ثباته لأكثر من 40 على سعر 47 جنية في جميع البنوك المصري مما تسبب في ارتفاع سعر الذهب مجدد بالإضافة إلي سعر الأونصة العالمية الذي ارتفع بشكل كبير كما وضحنا إليكم في الفقرة السابقة، ولتصل أسعار الذهب الآن إلي: