pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق 2024 عموم المحافظات

أعلنت وزارة العمل الشؤون الإجتماعية عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية خاصة وأنها مصدر دخل لعدد من الأسر العراقية من محدودي الدخل لشراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق 2024…

برنامج الرعاية الإجتماعية 2024 العراق

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية 2024 العراق من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين والأسر العراقية، وأعلنت الوزارة أنها تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية إلا أنه لم يتم الموافقة إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي نوهت عنها الوزارة والتي تنص على الآتي:

شروط الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية وهي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت .

ألا يقل أعمار المتقدمين من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عمرهم عن 60 عام.

ألا للسيدات لا يجب ألا تقل أعمارهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ولا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

رابط الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق 2024