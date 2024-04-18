“محظوظ لو انت منهم” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2024 والشروط اللازمة

يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية بالتعرف على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2024، والذي أصبح حديث الكثير من المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمىة والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية للمرة الأولى عند ظهور أزمة كورونا المستجد.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2024

وأشار وزير القوى العاملة على الموقع الرسمي للوزارة أن المواطن يمكنه التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والحصول على 1000 جنيه كمساعدة من الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد أي طريقة أخرى للتسجيل إلا من خلال موقع وزارة القوى العاملة وإليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم اختر “منحة العمالة الغير منتظمة”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الرقم القومي ورقم الموبايل .

اضغط على ارسال الطلب.

بعد ارسال الطلب يجب عليك متابعة الرسائل في حين الموافقة على الطلب وارسال رسالة نصية تفيد موعد ومكان صرف المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدة شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والتي جاءت كالتالي: