شوكت على الرفع.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة PDF العراق 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة PDF ضمن الأمور التي ينشغل بها المواطنين في العراق منذ فترة طويلة، للعام السابع على التوالي تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تخصيص مبالغ من المال الفئات المتعففة لمساعدتهم على تخطي الأزمات والظروف الصعبة، لأن المتقدمين المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية هي الفئات المتعففة الأولى بالرعاية وتقع عليهم كامل الشروط والضوابط الأساسية،

وتم لهم الدولة يد العون والمساعدة بشتى الطرق كي ينعمون بحياة كريمة دون معاناة ويكون لديهم الدخل المناسب للعيش وتلبية الاحتياجات الأساسية طعام وشراب ودواء وتعليم، ومهما تحدثنا عن أهمية دعم الرعاية والخدمات التي تقدمها لن ينتهي الحديث، لذا ترقبوا معنا وسوف نستعرض لكم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة PDF.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة PDF

نظراً للازمة الاقتصادية التي تمر بها العراق بسبب تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدينار حدثت بعض العواقب التي جعلت الأسعار ترتفع بشكل كبير وتتعرض الدولة لظروف صعبة وهذا ضمن أسباب تأخر صرف مستحقات دعم الرعاية الوجبة السابعة، وحتى الآن لم تصرح الحكومة عن أي موعد محدد للإعلان عن كشوفات المشمولين بالوجبة السابعة لعدم استكمال الفحص وعدم الانتهاء من استخراج المتجاوزين على شبكة الحماية، وفور الانتهاء يتم توثيق صرف ميزانية عدد المشمولين لصرفها في اليوم التالي من صدور الكشوفات الإلكتروني لعدد مستفيدي 70 الف من جميع محافظات العراق وكل ما عليكم سوى الانتظار.

الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالدفعة الأخيرة

تحصلون على اسماء المشمولين بالدفعة السابعة عبر الانترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:.