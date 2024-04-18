التموين هتروق عليك على الاخر.. إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر مايو 2024 ومن هم الفئات المستحقة

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر مايو 2024 واحدة من عمليات البحث على جوجل منذ فترة طويلة وتتزايد كلما اقترب موعد صرف شهر جديد، قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من الخدمات التموينية للمواطنين وحددت الفئات الأكثر استحقاقاً للحصول على الدعم التمويني من السلع و دعم الخبز، وقامت الوزارة بصرف منحة 100 جنيه كحد أدنى على البطاقة التمويني العام الماضي ووصل الحد الأقصى حسب عدد أفراد البطاقة 300 جنيه واستمرت عملية صرف المنحة لمدة 6 أشهر ووصل عدد المستفيدين من المنحة التموينية أكثر من 8 مليون مواطن، وقد عادات مجدداً عملية البحث عن حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر مايو 2024 وهذا ما نوضحه بشكل تفصيلي في الفقرة التالي ترقبوا معنا.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر مايو 2024

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تشكل أهمية كبيرة لأن المواطنين يتعرفون عليه كل الأخبار الجديدة من خلالها، وضمن الأخبار التي تقوم بعض الصفحات على فيس بوك بنشرها منذ فترة طويلة وهي صرف منحة بقيمة 100 جنيه على البطاقة التموينية مع بداية صرف مستحقات شهر مايو المقبل 2024، ووصل تلك الأخبار لوزارة التموين والتجارة الداخلية وعلى الفور بدأت الجهات المسؤولة تتحرك وتتخذ إجراءات قانونية على مروجي الشائعات على مواقع التواصل، وأكدت أن ما يتم تداوله مجرد أخبار وأكاذيب وأن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة ولا يوجد أي زيادة جديدة على بطاقة التموين ولكن تعمل الحكومة على سرعة حل الأزمة المالية وتوفير السلع في الأسواق بكميات تكفي الاحتياج وبأسعار مخفضة.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو