كشفت وزارة التعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة عن جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول، والصف الثالث المتوسط والذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الأخيرة حتى يتمكن الطلاب من الإستعداد لدخول الإمتحانات، ومذاكرة الدروس والمناهج المقرة عليهم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول …..

جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول موقع نتائجنا

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول، والذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة ويسعى عدد كبير من الطلاب للإطلاع على الجدول التي أعلنت عنه الوزارة استعداداً لامتحانات الدور الأول والتي سوف نتعرف سوياً على موعدها خلال السطور التالية ….

تبدأ امتحانات السادس الاعدادي العراق الدور الأول يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 وتنتهي في 19 مايو 2024.

يوم 12 مايو 2024 امتحان التربية الدينية .

الإثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان اللغة العربية .

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو امتحان اللغة الإنجليزية .

يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 امتحان الرياضيات .

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان الإجتماعيات.

يوم السبت الموافق 18 مايو امتحان العلوم.

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان اللغة التركمانية.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

كما يهتم عدد كبير من الطلاب بالإطلاع على جدول امتحانات الثالث المتوسط 2024 الدور الأول والذي جاء كالتالي: