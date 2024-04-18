رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2024 برقم الجلوس، من أكثر الأمور التي باتت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن تخصيص رابط الكتروني لنتائج الثانوية العامة في اليمن تيسيراً على الطلاب وعدم تكدس الطلاب في المدارس، وأشارت وزارة التعليم اليمنية خلال بيان رسمي لها على الفيس بوك أو الوزارة تهتم دائماً بتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية للطلاب توفيراً للوقت والمجهود ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2024 ….

موعد امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2024

حيث تسعى وزارة التعليم اليمنية على توفير عدد من الخدمات التعليمية للطلاب ومن أبرزها رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2024، والتي بدأت تتزايد عنه عمليات البحث قبل بداية الإمتحانات التي من المقرر أن تبدأ في 22 يونيو 2024 وتستمر حتى أسبوعين.

وأضاف مصدر مسؤول بوزارة التعليم اليمنية أن الوزارة استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب في شتى المدارس اليمنية، وأضاف إلى أن الوزارة اهتمت أيضاً بمتابعة الطلاب ومستواهم التعليمي وذلك من خلال التقييمات الشهرية للطالب والتي يمكن لولي الأمر الإطلاع على المستوى الدراسي والمواد التي يحتاج فيها الطالب إلى دعم حتى يتمكن من حصد أعلى الدرجات كون الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2024

وأشار المصدر إلى أن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2024، سوف تكون متاحة أمام الطلاب بعد إنتهاء الإمتحانات بحوالي 10 أيام إلى 15 يوم ، ويمكن للطالب الإستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية: