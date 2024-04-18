مايو المقبل.. موعد امتحانات صفوف النقل 2024 محافظة الجيزة ابتدائي واعدادي وثانوي

موعد امتحانات صفوف النقل 2024، بدأ الآباء والأمهات والطلاب يتساءلون بشكل كبير عن امتحانات الترم الثاني لكي يستعد الطلاب للمذاكرة وعدم ضياع أي وقت بدون فائدة من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح والانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة يخططون لها للوصول لأهدافهم، كشفت وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجزيرة خلال الساعات الماضية عن الجدول الزمني للامتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة،

وأكد الدكتور أشرف سلومة أن هناك إجراءات أمنية تشدد على تطبيقها طوال فترة الامتحانات للحفاظ على استقرار أجواء اللجان المدرسية دون أي تلاعب، كما أن هناك حملات تفقدية من مديرية التربية والتعليم من بداية الامتحانات وحتى الانتهاء، نستعرض لحضراتكم عبر الفقرات التالية موعد امتحانات صفوف النقل 2024.

موعد امتحانات صفوف النقل 2024

أخيراً تم اعتماد جدول امتحانات صفوف النقل بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والسيد الدكتور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسوف تعقد امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية بالجيزة بدايةً من يوم الاربعاء الموافق 8 من مايو المقبل 024 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024، وسوف تعقد امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية من السبت 18 مايو 2024 وحتى الخميس الموافق 23 من مايو، وتعقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي من الأحد 12 مايو وحتى الخميس 23 مايو 2024 ، وحسب الجدول الذي اعتمده محافظ الجيزة أن امتحانات صفوف النقل للدبلومات الفنية تعقد من 8 مايو وحتى الخميس 23 مايو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ينتظر الطلاب امتحانات الثانوية العامة بفارغ من الصبر وبداخلهم أمل كبير أن يحققون أهدافهم هذا العام ويكون لديهم الكثير من الفرصة في اختيار الكليات والجامعات المفضلة، تنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد الغير مضافة للمجموع بدايةً من 10 من يونيو المقبل 2024 وتنطلق الامتحانات الأساسية المضافة للمجموع يوم السبت 22 يونيو وحتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.