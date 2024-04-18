رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 شعبة علمي وأدبي

يبحث عدد كبير من الطلبة والطلبات عن رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024، الذي أعلنت عنه وزارة التعليم اليمنية تيسيراً على الطلاب وتجنب الذهاب إلى المدارس وتعرض الطلاب للإزدحام والتكدس، وأكدت الوزارة على الطلاب سرعة الحصول على أرقام الجلوس استعداداً لدخول الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة المثبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2024….

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

حيث أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن تيسيراً على الطلاب،وشددت الوزارة على الطلاب استخراج أرقام الجلوس قبل دخول الامتحانات وأن الطالب لا يمكنه الدخول للامتحانات إلا برقم الجلوس، وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للإختبارات.

أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم اليمنية على الإنترنت.

اضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ادخل اسم الطالب رباعي.

حدد الصف الثالث الثانوي 2024.

بعد ذلك اضغط على اظهار رقم الجلوس سوف يظهر أمامك رقم الجلوس الخاص بالطالب يرجى الإحتفاظ به.

موعد امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي 2023-2024 بداية من يوم 22 يونيو 2024، وتستمر حتى أسبوعين وشددت الوزارة على الطلاب الإلتزام بالإحتياطات الإحترازية تجنباً لإنتشار الأمراض والأوبئة ، كما شددت الوزارة على الطلاب منع اصطحاب الهواتف المحمولة والسماعات داخل اللجان وأن الطالب الذي سوف يتم ضبطه بها سوف يتم حرمانه من دخول الإمتحانات.