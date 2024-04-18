“حملها الآن” تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات واستمتع بباقة من أجمل البرامج الترفيهية

تميزت قناة القاهرة والناس منذ بداية عملها بتقديم البرامج الهادفة، في إطار كوميدي، كما أنها أيضًا تتميز عن أي قناة فضائية أخرى بتناولها موضوعات جريئة ومثيرة للجدل، مع الاهتمام بجودة الصورة، كما أنها حرصت منذ بداية بثها على تقديم الدراما العربية من جميع بلدان الوطن العربي.

تردد قناة القاهرة والناس 2024 على النايل سات

يمكنك ضبط تردد القاهرة والناس على النايل سات على النحو التالي:

التردد 11766 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد القاهرة والناس على القمر الصناعي عرب سات

ضبط التردد القناة على عرب سات كما يلي:

التردد 12015 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

ماذا تقدم قناة القاهرة والناس؟

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج كما يلي:

حبر سري للاعلامية أسماء ابراهيم برنامج حواري جريء مع نجوم الفن والكورة.

حكايات نهاد تقدمه المحامية نهاد أبو القمصان وتوضح العديد من مفاهيم القانون للمشاهد.

“May’s Kitchen” للشيف مى اليعقوبي ذو الطابع الكوميدي الترفيهي.

برنامج “العباقرة” الروائي عصام يوسف الذي أثرى الثقافة في مصر.

برنامج” الناس الحلوة” للدكتور أيمن رشوان ساهم في زيادة الثقافة طبية للمشاهد.

برنامج أنا سعيد ويقدم حوار ساخر مع نجوم الفن ومواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج الجدعان ويعرض الإنجازات الاستثمارية للمصريين في بلادهم الحبيبة مصر.

بالإضافة لتقديمها مجموعة مختلفة من مسلسلات الدراما المصرية.

وتقدم الأفلام وخاصة أفلام الزمن الجميل البيض والأسود.

كيفية ضبط قناة القاهرة والناس على التليفزيون

يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز التلفزيون الخاص بك كما يلي: