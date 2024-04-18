الثانوية العامة.. جدول امتحانات التوجيهي بالأردن 2024.. شوف جدولك الأن

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية، بالكشف عن جدول امتحانات التوجيهي لجميع الطلاب والطالبات في دولة الأردن، حيث إن هذه الإمتحانات والمرحلة الدراسية تعتبر من أهم المراحلة التي يمر بها كل طالب، حتى أن الوزارة قسمتها ما بين الأساسي والتوجيهي، وفي حالة إذا لم يتحصل الطالب على الدرجات المستحقة، يمكنهم الدخول إلى إمتحانات التوجيهي لتحسين الدرجات والدخول إلى الكلية الملائمة له.

موعد امتحانات التوجيهي في الأردن 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن إمتحانات التوجيهي يوافق يوم الثلاثاء 25 من شهر يونيو 2024، على أن يتم الإنتهاء منها يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2024، مضيفة أنه من المقرر عقد الجلسة الإفتتاحية للجنة الساعة 10 صباحًا على أن تبدأ اللجنة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، إضافة إلى إعادة فتح باب التسجيل من البيت وفي هذه الإمتحانات لمدة 48 ساعة بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 على أن تستمر إلى يوم 28 مارس 2024 الموافق الخميس.

رابط جدول امتحانات الثانوية العامة

يمكنك الإطلاع على جميع الجداول الخاصة بالثانوية العامة والتوجيهي داخل دولة الأردن، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-