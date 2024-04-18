يتصدر السينما السعودية.. موعد عرض فيلم شباب البومب 2024 وتصريح مثير من فيصل العيسى بعد نجاحه

شهد العرض الخاص لإطلاق فيلم شباب البومب حضورًا كبيرًا من الجماهير، حيث انتشرت الصور التذكارية مع نجوم الفيلم بشكل واضح، وتقدمهم فيصل العيسى الذي يلعب دور البطولة بشكل بارع؛ منذ سنوات، يقدم الفنان الشاب فيصل العيسى مسلسل “شباب البومب”، الذي يتناول بفكر متميز قضايا محددة تمس شريحة معينة من المجتمع، مما يسمح للمشاهدين بالتعرف على واقعهم والنظر إليه بطريقة مختلفة؛ يتميز المسلسل بالتناول العميق والمباشر للمواضيع، ويناقشها بأسلوب قريب جدًا من تفكير الشباب، مما يجعله يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور الشاب.

موعد عرض فيلم شباب البومب 2024 في جميع الدول العربية

بدأ عرض فيلم شباب البومب في المملكة العربية السعودية بداية من ثاني أيام عيد الفطر بجميع دور السينما، بينما من المنتظر أن يتم عرض الفيلم قريبًا في عدد من الدول في منطقة الخليج والعالم العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، بالإضافة إلى مصر والعراق، وذلك في يوم 25 أبريل الحالي.

تصريح مثير من فيصل العيسى بعد نجاح شباب البومب

أعرب الممثل فيصل العيسى عن سعادته البالغة بنجاح فيلم “شباب البومب” وتصدره لشباك التذاكر في دور السينما السعودية، وفي حديث صحفي، شارك العيسى تفاصيل حول مسار تطوير الفيلم، حيث كشف عن مراحل طويلة من العمل الجاد في كتابة السيناريو والإعداد للتصوير؛ كما وأشار إلى أن الفيلم لاقى استحسانًا واسعًا من الجماهير، مما يعكس مدى نجاحه وتأثيره في جذب الانتباه واهتمام الجماهير نحو الإنتاج السينمائي السعودي.

عن فيلم شباب البومب

يعد “شباب البومب” فيلمًا كوميديًا اجتماعيًا شبابيًا يأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالضحك والمغامرة. استغرق إعداد هذا العمل وقتًا طويلًا من خلال مراحل الكتابة والتحضير قبل بدء التصوير، حيث تم تصوير المشاهد في الرياض بأجواء كوميدية مليئة بالحيوية والتشويق؛ ولإتمام التنفيذ النهائي والمونتاج، تم استخدام استوديو محترف في مدينة نيويورك.

قاد المخرج الأمريكي “يول كاسي” عملية إخراج الفيلم ببراعة، حيث أدرجت فكرة الفيلم من قبل المؤلف أحمد الزهراني، وشارك في تأليفه أيضًا عبدالله الوليدي؛ يتميز الفيلم بمزيج مثير بين الفكاهة والرسائل الاجتماعية الهامة، حيث يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يواجهون تحديات ومواقف كوميدية في حياتهم اليومية.