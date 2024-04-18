لينك aadl التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة للقبول في المبادرة

تعتبر سكنات عدل 3 من أكثر المبادرات التي تم إطلاقها في دولة الجزائر، حتى أن هذه المبادرة تُساهم بشكل كبير في توفير مسكن ملائم ومناسب لجميع الأشخاص المتقدمين، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة وبأسعار مخفضة، إضافة إلى أن الوحدات تكون موجهة لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود والإستفادة منها بشكل كبير، وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير الملائمة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

تتمثل أبرز خطوات القيام بالتسجيل في سكنات عدل 3 لجميع المواطنين المتقدمين، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع سكنات عدل الإلكتروني.

ثم يتم اختيار برنامج سكنات.

القيام بإدخال الرقم الوطني وكذلك رقم الضمان الاجتماعي.

القيام بإدخال كافة البيانات المعنية بطلب التقديم في البرنامج.

إرفاق المستندات المطلوبة في الخانات الخاصة بذلك.

دفع جدية الحجز وإرفاق الإيصال.

الضغط في النهاية على أيقونة “تأكيد”.

ليتم طباعة الإيصال في النهاية.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3؟

جاءت أبرز شروط التسجيل في سكنات عدل 3 لجميع الأشخاص المتقدمين داخل دولة الجزائر، كما يلي:-