استقبل الآن تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة أقوي المسلسلات لعام ٢٠٢٤ “متعة المشاهدة بلا حدود”

يتساءل العديد حول تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة أقوي المسلسلات الرمضانية ٢٠٢٤ وبالرغم من كونها قناة قديمة ولكنها ما زالت تقدم وتعرض أقوي البرامج والمسلسلات الجديدة أول بأول لمتابعة كل ما هو جديد، فهي دائما ما تقوم بجذب المشاهدين لها، وتقوم بعرض المسلسلات بصورة جيدة وبدون إعلانات كثيرة أو فواصل ، وفي هذا المقال سنتعرف على تردد قناة الحياة مسلسلات الجديد ٢٠٢٤م

تردد قناة الحياة مسلسلات ٢٠٢٤ على نايل سات

تردد: ١٢٢٠٧

١٢٢٠٧ معامل الاستقطاب: عمودي V

عمودي V معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 معدل الترميز:27500

المواعيد الجديدة لعرض المسلسلات الرمضانية على قناة الحياة مسلسلات

تقوم القناة بعرض مسلسل صدفة وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ورشدي الشامي، رحاب جمال، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير وسليم تراك، ويعرض على القناة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

تقوم القناة بعرض مسلسل سر المسجد، وتدور أحداث المسلسل حول الجانب الديني، والتربية السليمة للأطفال ويعرض على القناة في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة.

تقوم القناة بعرض مسلسل المعلم وهو من بطولة الفنان مصطفي شعبان وسهر الصايغ وأحمد بدير، وهاجر أحمد، ومحمود الليثي وانتصار، ويعرض على القناة في تمام الساعة عشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

تقوم القناة بعرض مسلسل مسار إجباري وهو من بطولة الفنان أحمد داش، صابرين ، عصام عمر، وبسمة، وتقوم القناة بعرضه في تمام الساعة ١١ إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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