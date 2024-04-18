الآن تعرف على موعد صرف منحة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

تعد منحة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور هي إحدى البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توفير الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وذلك للمساهمة في تحسين معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

معايير الأهلية للحصول على منحة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

تعتمد معايير الأهلية للحصول على المنحة على العديد من العوامل بما في ذلك الدخل الشخصي للمتقدم، والأسرة التي يعولها والحالة الاجتماعية للفرد، بالإضافة إلى حالة الفرد المتقدم مثل العمر والإعاقة، كما يتم تقييم كل طلب على حدة وفقا للمعايير المحددة من قبل الوزارة، وتخضع عملية صرف المنحة تتم بشكل دوري للجدول المحدد من قبل الوزارة، وعليه يتم إيداع المبلغ المستحق مباشرة في حساب المستفيد، الذي يكون قد قدمه أثناء التسجيل في البرنامج.

الهدف من منحة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

تهدف تلك المنحة إلى دعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع، وتوفير بعض الاستقرار المالي والرعاية الاجتماعية لهم، وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر الرسمي للمعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمنحة وشروط الأهلية وقيمة المنحة وجدول الصرف، كما تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف منحة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

كما يمكنكم الاطلاع على الطريقة الإلكترونية للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:

1. قم بزيارة نظام الضمان الاجتماعي المطور (اضغط هنا).

2. انقر على “بدء الخدمة”.

3. سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، أو باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

4. أدخل الرمز المرسل إلى رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله.

5. انتقل إلى أيقونة “الطلبات” واخترها، ثم انقر عليها لتظهر حالة الأهلية والاستحقاق الخاصة بك.

ما هي الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور؟

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور تشمل:

1. الأسر المعدومة الدخل أو الأسر ذات الدخل المحدود والتي ليس لديها مصدر دخل يكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية.

2. كبار السن والأشخاص غير قادرين على العمل.

3. السيدات والمطلقات والأرامل اللاتي يعولن أطفالا ويحتاجون إلى الدعم المالي.

4. ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل ذلك الإعاقات الجسدية والعقلية.

5. الأيتام الذين ليس لديهم من يعولهم ويوفر لهم الغذاء والملابس والمأوى.

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