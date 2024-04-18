“15 ألف دينار زيادة الان”.. زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 الحصول على الزيادة بالراتب خلال أيام

يرغب الكثير من المواطنين في دولة الجزائر، بمعرفة موعد صرف الزيادة المستحقة لجميع المتقاعدين بمختلف الولايات، حيث إن هذه الزيادة جاءت تزامنًا مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، للمساهمة بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي والحصول على حياة كريمة وملائمة لجميع المتقاعدين والمشتركين للحصول على الراتب التقاعد.

صرف زيادة رواتب المتقاعدين

وفقًا لتوجيها المدير العام للصندوق الوطني في دولة الجزائر، فإنه تم رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من 10 ألف دينار جزائري إلى 15 ألف دينار جزائري، على أن يزيد كذلك راتب المتقاعدين من 15 ألف دينار جزائري إلى 20 ألف دينار جزائري، إضافة إلى أن الزيادة لما هو أقل من 20 الف دينار أو يساويها بلغت نسبتها 5%، كما أن من يحصل على راتب أكثر من 20 ألف دينار جزائري، فإن الزيادة المتوقع تطبيقها في بداية شهر مايو المقبل 2024 تبلغ 4%، ويتم العمل على تقسيمها لجميع المستحقين والراغبين بالحصول على الراتب.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

يمكن الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر لجميع المشتركين في صندوق التقاعد الوطني، كما في الخطوات المتمثلة في التالي:-