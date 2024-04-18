ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 رابط الاستعلام بالخطوات

لن تتوقف عملية البحث عن ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 لأنهم يؤدون الامتحانات فريباً جداً ولن يتبقى سوى القليل، لن تسمح الوزارة أن يسجل الطالب حضور الامتحان ودخول اللجنة إلا حالة حصوله على الرقم الجلوس المخصصة، وهذا ما جعلها تعلن عن فتح باب التسجيل على استخراج أرقام الجلوس إلكترونياً عبر الانترنت، و تنوه التعليم على الطلاب سرعة تسجيل البيانات واستخراج رقم الجلوس قبل انتهاء المهلة المعلن عنها رسمياً،

امتحانات الثانوية العامة هي الشغل الشاغل لدى الطلاب وأولياء الأمور هي من أكثر الموضوعات بحثاً على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لأن طلاب الثانوية العامة هما جيل المستقبل لأنهم يلتحقون بكليات القمة الطب والصيدلة والهندسة، تابعوا معنا التقرير التالي للحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024.

ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

تتم عملية استخراج أرقام الجلوس بشكل سهل وسريع للغاية وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية

يرجى زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات. ثم اختر أرقام الجلوس. حدد المرحلة التعليمية بين الثانوي والتاسع. ثم قم بتسجيل اسم الطالب رباعي. الضغط على كلمة ابحث عن رقم الجلوس. يتم عرض رقم الجلوس ويجب حفظه جيداً لتسجيل حضور الامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة اليمن 2024

وفقاً للخريطة الدراسية الذي قام بوضعها السيد الدكتور طارق العكبري وزير التربية والتعليم باليمن أن امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 سوف تعقد في موعدها الرسمي بدون أي تأجيل، وأن ما يتم تداوله عن تأجيل الامتحانات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتبدأ الامتحانات حسب الجدول الزمني بدايةً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 على أن تستغرق الامتحانات مدة لا تقل عن أسبوعين وينتهي الطلاب من الامتحانات بتاريخ الخميس الموافق 11 من يوليو 2024 وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان استقرار الامتحانات دون مشاكل.