التعليم أعلنت رسمياً.. موعد امتحانات السادس الاعدادي 2024 العراق عموم المحافظات

يبحث الطلاب خلال هذه الفترة بشكل كبير عن موعد امتحانات السادس الاعدادي 2024 من أجل أنهاء العام الدراسية والانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة، ويحرص الطلاب على معرفة جدول الامتحانات النهائية للإطلاع على المواعيد والبدء في المذاكرة واستغلال كل دقيقة تمر لتحقيق النجاح، نستعرض لحضراتكم اليوم عبر موقعنا البديل موعد امتحانات السادس الاعدادي 2024 حسب الجدول الزمني ترقبوا معنا.

موعد امتحانات السادس الاعدادي 2024

أخيراً ورسمياً أعلن الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم عن موعد عقد اختبارات نهاية العام الدراسي للصف السادس الاعدادي على أن تعقد بدايةً من 8 خيزران المقبل وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين ويؤدي الطلاب جميع المواد الأساسية وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع أي غش، حيث بدأت الاستعدادات في تجهيز اللجان والتأكد من الضوابط لكي يؤدي الطلاب ما عليهم بشكل مستقر، واعتمد سيادة الوزير الجدول للسادس الاعدادي العام اللغة العربية والكردية والأجنبية والتركمانية، وسوف تبدأ لجنة الامتحان في تمام الساعة السابعة صباحاً حسب توقيت بغداد.

جدول اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2024

يؤدي الطلاب من السادس الاعدادي العراق اختبارات الدور الأول لعام 2024 حسب الجدول الرسمى المعتمد على النحو التالي