التعليم أعلنت رسمياً.. موعد امتحانات السادس الاعدادي 2024 العراق عموم المحافظات
يبحث الطلاب خلال هذه الفترة بشكل كبير عن موعد امتحانات السادس الاعدادي 2024 من أجل أنهاء العام الدراسية والانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة، ويحرص الطلاب على معرفة جدول الامتحانات النهائية للإطلاع على المواعيد والبدء في المذاكرة واستغلال كل دقيقة تمر لتحقيق النجاح، نستعرض لحضراتكم اليوم عبر موقعنا البديل موعد امتحانات السادس الاعدادي 2024 حسب الجدول الزمني ترقبوا معنا.
موعد امتحانات السادس الاعدادي 2024
أخيراً ورسمياً أعلن الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم عن موعد عقد اختبارات نهاية العام الدراسي للصف السادس الاعدادي على أن تعقد بدايةً من 8 خيزران المقبل وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين ويؤدي الطلاب جميع المواد الأساسية وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع أي غش، حيث بدأت الاستعدادات في تجهيز اللجان والتأكد من الضوابط لكي يؤدي الطلاب ما عليهم بشكل مستقر، واعتمد سيادة الوزير الجدول للسادس الاعدادي العام اللغة العربية والكردية والأجنبية والتركمانية، وسوف تبدأ لجنة الامتحان في تمام الساعة السابعة صباحاً حسب توقيت بغداد.
جدول اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2024
يؤدي الطلاب من السادس الاعدادي العراق اختبارات الدور الأول لعام 2024 حسب الجدول الرسمى المعتمد على النحو التالي
- السبت الموافق 8-6-2024 مادة التربية الإسلامية.
- الأحد 9-6-2024 مادة اللغة الإسلامية للدراسة الكردية.
- الإثنين 10-6-2024 مادة اللغة العربية واللغة الكردية.
- الثلاثاء 11-6-2024 اللغة العربية للفرع الأدبي والفنون والدراسة الكردية القسم الأدبي.
- الأربعاء 12-6-2024 مادة اللغة الإنجليزية للفرع العلمي والدراسة الكردية الفرع العلمي.
- الخميس 13 اللغة الإنجليزية للفرع الأدبي الدراسة العربية والدراسة الكردية.
- السبت 22-6-2024 مادة الأحياء والأقتصاد الدراسة العربية والدراسة الكردية الفرع العلمي والدراسة التركمانية الفرع العلمي.
- الأحد 23-6-2024 التاريخ وتاريخ الفن التشكيلي.
- الإثنين 24 -6-2024 الرياضيات للدراسة العربية والكردية والتركمانية الفرع العلمي
- الثلاثاء 25-6-2024 الرياضية للدراسة العربية والكردية والتركمانية الفرع الأدبي.
- الأربعاء 26-6-2024 الكيمياء للفرع العلمي
- الخميس 27-6-2024 الجغرافيا للفرع الأدبي.
- السبت 29-6-2024 الفيزياء.
- الأحد 30-6-2024 مادة الاقتصاد والفن البيئي.
- الثلاثاء 2-7-2024 مادة اللغة الفرنسية للدراسة العربية الفرع العلمي والأدبي.