نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 يبحث الطلاب عن مدة التصحيح ورصد الدرجات للحصول على النتائج فور انتهاء الامتحانات لأن الثانوية مرحلة في غاية الأهمية، حيث بدأ الطلاب الاستعداد للاختبارات النهائية من الآن بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن موعد الامتحانات، وخلال هذه الفترة يتابع الطلاب باقي المنهج لانهاء السنة الدراسية والتفرغ للمذاكرة لتأدية الامتحانات في موعدها المحدد، وقد مضى عام دراسي طويل مستقر بدون أي مشاكل وسط إجراءات أمنية مشددة طبقتها وزارة التربية والتعليم من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وسجلت وزارة التعليم أعلى نسب من الحضور على الدوام المدرسي عن السنوات الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع نسب النجاح ترقبوا معنا لمعرفة نتائج الثانوية العامة اليمن 2024.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

يتم رفع نتائج الطلاب بشكل إلكتروني حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم لكي توفر على الطالب الوقت والمجهود، والاستعلام الآن عن النتائج عليكم اتباع ما يلي:.

أولاً الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية. اختر نتائج الاختبارات. حدد مرحلة الثانوية العامة. إضافة رقم الجلوس. ثم اسم الطالب. الضغط على عرض النتائج.

امتحانات الثانوية العامة اليمن 2023-2024

حتى الآن لم تعقد امتحانات الثانوية العامة لسنة 2023-2024 لأن وزارة التربية والتعليم السعودية حدد بأن موعد الاختبارات يكون في شهر يونيو المقبل حسب الخريطة الدراسية التي قامت بوضعها مع بداية انطلاق السنة الدراسية، وتستمر اختبارات الثانوية العامة باليمن حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو 2024، ويتم تجهيز اللجان المدرسية من قبل فريق مختص وعلى الطلاب الإلتزام التام بالتعليمات لعدم التعرض للمساءلة القانوية لأن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب أو غش، وفور انتهاء الامتحانات يتم التصحيح والرصد وإعلان النتائج في الفترة ما بين 10 إلى 15 يوم ويتم رفعها إلكترونياً.