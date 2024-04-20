شوف هتقبض إمتى.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة وجدول المرتبات

يبحث الكثير من موظفي والعاملين في القطاع العام عن الميعاد الخاص بنزول راتب شهر أبريل للعام الجاري 2024، وذلك بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الادنى للأجور، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية ممثلة في المجلس القومى للأجور مؤخرا تلبية للشارع المصري، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حتى يتمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية عن الميعاد الخاص بصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع العاملين بالزيادة الأخيرة وذلك في ايام 21 و 22 و 23 ابريل 2024 ويستمر صرف المرتبات لمدة خمسة ايام.

جدول مرتبات شهر ابريل 2024

قامت وزارة المالية بالإعلان عن الجدول الخاص بصرف مرتبات شهر أبريل 2024 ويمكن لجميع المواطنين صرف قيمة المرتبات الخاصة بهم عن طريق مكاتب البريد المختلفة في جميع المحافظات المصرية، بالاضافة الى ماكينات الصراف الآلي والبنوك المختلفة، ونوضح فيما يلي الجدول الخاص بصرف المرتبات:

اولا: الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تكون قيمة الراتب 12200 جنيه.

ثانيا: الدرجة العالية او ما يعادلها تكون قيمه الراتب 10200 جنيه.

ثالثا: درجة المدير العام أو ما يعادلها تكون قيمة الراتب 9200 جنيه.

رابعا: الدرجة الاولى أو ما يعادلها تكون قيمة الراتب 8200 جنيه.

خامسا: موظفي الدرجة الثانية تكون قيمة الراتب 8000 جنيه.

سادسا: موظفي الدرجة الثالثة تكون قيمة الراتب الخاصة بهم 7500 جنيه.

سابعا: موظفي الدرجة الرابعة تكون قيمة الراتب 7000 جنيه.

ثامنا: موظفى الدرجة الخامسة تكون قيمة الراتب 6500 جنيه.

اخيرا موظفى الدرجة السادسة تكون قيمة الراتب 6000 جنيه.

وذلك بعد تطبيق الزيادة الاخيرة الذي اعلن على المجلس القومي للأجور والذي من المقرر تطبيقه خلال شهر مايو المقبل تواكبا مع الازمات الإقتصادية التي تجتاح البلاد وللرفع عن المواطن البسيط ومن أجل عيش حياة كريمة.