سلي طفلك مع قناة طيور الجنة إليك تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعي المختلفة وأفضل ما تقدمه من برامج

يبحث الكثيرون عن قناة أطفال تقدم محتوى هادف للأطفال، وتعد قناة طيور الجنة من أقوى وأفضل القنوات التي تعمل على تقديم محتوى هادف للأطفال، يمكنك متابعة القناة وتثبيتها عل جهاز التلفاز الخاص بك عبر تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، والذي نذكره في الأسطر التالية، ونحن إلى ذلك نذكر أفضل ما تقدمه القناة من برامج.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنك ضبط قناة طيور الجنة ومتابعها على التلفاز بشكل مجانا تمامًا من خلال تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، وذلك عبر التردد التالي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

جودة العرض: SD.

قناة طيور الجنة على العرب سات

شاهد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

جودة العرض: HD.

أهم برامج طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التعليمية والترفهية وغيرها من البرامج التي تقدم فيها محتوى هادف وفعال للأطفال تساعدهم على التنمية العقيلة والجسدية في المراحل العمرية المختلفة، ومن اهم ما تقدم القناة البرامج التالية: