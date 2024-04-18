انخفاض كبير في أسعار الحديد | كم سعر الحديد اليوم في مصر وحديد عز بعد الانخفاض الكبير

شهد اليوم انخفاضًا كبيرًا في أسعار الحديد، حيث شهدت هذه الفترة تراجعا كبيرًا في أسعار الحديد وصل هذا التراجع إلى نحومن 10 ألاف في الطن الواحد، ولعل هذا مؤشرًا على وجود انتعاش في الاقتصادي المصري نوعا ما، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الحديد لجميع الأنواع، كما نذكر أسعار الأسمنت وما وصلت له من زيادة صباح اليوم.

أسعار الحديد اليوم في مصر

شهد اليوم الخميس 18 أبريل 2024 تراجعا في أسعار الحديد في مصر لجميع أنواع الحديد، حيث سجل اليوم سعر الطن من الحديد للأنواع المختلفة التالي:

حديد عز: 43,100 جنيه للطن.

حديد السويس للصلب: 42,800 جنيه للطن.

حديد بشاي: 42,900 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 41,500 جنيه للطن.

حديد مصر ستيل: 39,400 جنيه للطن.

حديد الجيوشي للصلب: 39,700 جنيه للطن

حديد المصريين: 42,600 جنيه للطن.

حديد الكومي: 39,600 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 41,600 جنيه للطن.

حديد العلا: 39,900 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

شهد اليوم الخميس 18 أبريل ارتفاع طفيف في سعر الأسمنت في مصر، ومن الجدير بالذكر أسعار الأسمنت في مصر مستقرة منذ فترة، حيث بلغت الأسعار اليوم للأنواع المختلفة التالي:

سجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيهًا.

سعر الحديد الخردة بكم اليوم؟

تختلف أسعار الحديد الخردة بشكل كبير اعتمادًا على الموقع ونوع الخردة والظروف الاقتصادية، ولكن متوسط ​​أسعار الحديد الخردة في مصر اليوم:

الحديد الخردة الخليط: 15 جنيهًا مصريًا للكيلو.

الحديد الخردة المميز: 18 جنيهًا مصريًا للكيلو.

هذه الأسعار الخاصة بسعر الحديد الخردة تقربية وقد تختلف من مكان لأخر.