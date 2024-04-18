“حملها الآن” كشوقات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على المنصات الرسمية التابعة للوزارة، حيث ينتظر جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية إعلان موعد صرف الوجبة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية، والذي بين رئيس وزارة العمل تفاصيل إعلان موعد صرف الوجبة الجديدة من خلال برنامَج تلفزيوني، ومن خلال الأسطر التالية نبين موعد صرف الوجبة الأخيرة وطريقة الاستعلام وشروط الاستحقاق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بشأن إعلان أسماء الوجبة الأخيرة صرح وزارة العمل السيد الدكتور احمد الأسدي عبر شاشة التلفزيون أن الوزارة تقوم بمراجعة جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتأكد من مدى استحقاقهم للوجبة قبل إلان الأسماء على المنصات الرسمية التابعة للوزارة، كما أكد أن الوزارة بصدد إعلان الوجبة الأخيرة خلال الأيام القلية الأتية.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مظلتي على الإنترنت.

اضغط على نظام الحماية الاجتماعية.

اختر برامج الرعاية الاجتماعية والتي بمتابعة وجبات الرعاية من خلالها.

أدخل البيانات المطلوبة، وحدد الوجبة.

اضغط استعلام.

يعرض لك كشوفات الوجبة الأخيرة والتي يمكنك م خلالها الاطلاع على المشمولين بها.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط لكي يستحق المواطن العراق الحصول على دعم الرعاة الاجتماعية، تشتمل هذه الشروط على التالي:

الجنسية العراقية مع الإقامة الدائمة في العراق.

إثبات الاحتياج وعدم وجود مصدر دخل كافٍ.

عدم تلقي أي إعانة من جهة أخرى.

باستكمال هذه الشروط يمكن للمواطن العراقي الحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية، ونحن إلى ذلك نؤكد على المشمولين الدخول على منصة مظلتي والاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة للتأكد من عدم وجود أي معوقات تمنعهم من الدعم.