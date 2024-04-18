هل يجوز لحاملي تأشيرات زيارة السعودية أداء مناسك الحج

مع اقتراب موسم الحج للعام 1445/2024، تبدأ المملكة العربية السعودية استعداداتها المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، وكذلك المقيمين داخل المملكة الراغبين في أداء فريضة الحج وتسعى جميع الأجهزة في المملكة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لراحة الحجاج، بدءا من استقبالهم في المنافذ المختلفة وحتى مغادرتهم، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

التأكيد على أهمية تأشيرة الحج

أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية الحصول على تأشيرة حج صريحة للمقيمين خارج المملكة أو تصريح حج للمقيمين داخلها، مشددة على أنه لن يُسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها (عائلية، شخصية، تجارية، عمل، سياحة، وغيرها) بأداء فريضة الحج ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أداء الحجاج لهذه الفريضة بيسر وأمان والحفاظ على سلامتهم.

إجراءات تنظيمية لاستقبال الحجاج

أعلنت المملكة العربية السعودية عن منع استقبال حاملي تأشيرات الزيارات بجميع أنواعها في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي ومطار ينبع، وذلك ابتداءً من 10 ذو القعدة 1445 الموافق 18 مايو 2024 وحتى 10 ذو الحجة 1445 الموافق 16 يونيو 2024، وذلك استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج.

مبادرة “طريق مكة” لتسهيل رحلة الحج

من أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة استعدادًا لموسم حج 2024، مبادرة “طريق مكة” التي انطلقت العام الماضي لخدمة ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة ثم مغادرتهم. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وتحسين خدمة الحجاج، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج الرؤية الطموحة الهادفة لتسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة وأمانًا، بدءًا من قرار الحاج زيارة المملكة العربية السعودية وحتى عودته للوطن.