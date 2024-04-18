بورصة الدواجن اليوم الوطنية | كم سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم في البورصة والسوق بعد الانخفاض

شهد اليوم انخفاض في أسعر الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الوطنية، حيث ارتفعت أسعار الدواجن الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرا تجاوز فيها سعر الفراخ البيضاء 100 جنيها، هذا وقد قامت الحكومة بعمل مبادرة تخفيض أسعار الدواجن، والتي قامت بها مع بداية الشهر الجاري، حيث سجلت اليوم الأسعار انخفاضًا كبيرًا في بورصة الدواجن لحقه انخفاض في أسعار البيض والكتاكيت، نكشف عنه من خلال موقعكم البديل الإخباري في الأسطر التالية.

بورصة الدواجن اليوم الوطنية

سجل اليوم الخميس 18 أبريل انخفاض في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم 80 جنيها، جاء هذا الانخفاض على اسر مبادرة تخفيض أسعار الدواجن التي أطلقتها الحكومة مع بداي الشهر الجاري، كما سجل سعر الفراخ الساسو اليوم 82، وسجل سعر الفراخ الأمهات 75 جنيها، وقد يزيد هذا السعر قليلًا بوصوله للمستهلك، وهو إلى ذلك يختلف من منطقة لأخرى.

كم سعر الكتكوت اليوم؟

سجل اليوم الخميس 18 أبريل سعر الكتكوت اليوم حسب النوع والعمر الأسعار التالية:

النوع السعر (جنيه مصري) كتكوت أبيض 29 كتكوت أبيض شركات 32 كتكوت أبيض قطعان 26.25 كتكوت ساسو 17 كتكوت ساسو بيور 18 كتكوت بلدي 8 كتكوت هجين 11 كتكوت جيل ثاني 13.50 كتكوت روزي بيور 16 كتكوت الوطنية 31 كتكوت الوادي 28.50 كتكوت نيوهوب 29 كتكوت الفيروز 30 كتكوت مكة المكرمة 30 كتكوت رواد النيل 29

سعر كرتونه البيض اليوم

شهدت الفترة الماضية ارتفاع كبير في أسعار البيض حتى تجاوز سعر كرتونه البيض أكثر من 160 جنيها، ومن أيام بدأ تراجع سعر البيض للكرتونه تزامنا مع انخفاض سعر الفراخ، حيث سجل اليوم سعر البيض للأنواع المختلفة التالي: