ارتفاع جديد في صرف الدولار | كم سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية

شهد اليوم ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك، والذي بدأ في الارتفاع بعد إجازة عيد الفطر، فمنذ أن تم تحرير صرف الجنيه مقابل الدولار وقد استقر السعر في البنوك المصرية على ما دون 48 جنيه للدولار، إلا أن السعر في هذه الأيام قد تجاوز هذا الحد، حيث شهد اليوم ارتفاع في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نبينه في الأسطر التالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء

شهد اليوم الخميس 18 أبريل ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا طفيفًا إلا أنه مع مرور الوقت قد يكون كبيرًا، فمنذ أن تم تحرير سعر الصرف على الجنيه وحدث ارتفاع للدولار في البنوك قابله انخفاض في سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أنه بدى الارتفاع في هذه الأيام حتى سجل اليوم نحو من 50 جنيها للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

شهد اليوم الخميس 18 أبريل ارتفاع في سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، حيث سجل اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الأسعار التالية: