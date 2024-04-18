خبر بمليون دولار للمصريين.. موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 لجميع الموظفين بالدولة.. هي دي الاخبار اللي تفرح من القلب!!

يعد معرفة موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024 غاية في الأهمية، حيث سيتم زيادة المرتبات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، من المقرر صرف المرتبات لكل الجهات الحكومية خلال 5 أيام من كل شهر بالإضافة إلى 3 أيام لصرف المتأخرات، لذلك من الضروري معرفة موعد الصرف وأماكن الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

يتطلع العديد من العاملين والموظفين إلى معرفة موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024، حيث سيتم صرف الرواتب لجميع الموظفين والعاملين في الحكومة بدءًا من يوم الخميس 21 أبريل، بالإضافة إلى تأخير أيام 4 و 7 و 8 من الشهر، سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجداول المعلنة في النظام المالي الإلكتروني، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلنت المصادر الرسمية أن مجلس القومي للأجور في جمهورية مصر العربية قد أعلن رسميًا رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه وسيتم تطبيقه بدءًا من شهر مايو 2024،ويقرر المجلس النواب وفقًا للقانون رقم 148 للعام 2019، إمكانية الحصول على المعاش للأفراد في عدة حالات، بما في ذلك الوصول إلى سن الشيخوخة واستكمال فترة الاشتراك في التأمين على مدى فترة لا تقل عن 120 شهرًا.

أماكن صرف مرتبات شهر ابريل 2024

تتم عملية صرف الرواتب عن طريق طرق عدة وذلك عن طريق منافذ شركات فوري، مكاتب البريد، ماكينات الآلي، وأيضًا من تعاملات الهواتف المحمولة.