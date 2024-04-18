بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق منصة مظلتي pdf

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في بغداد

في ظل سعى الحكومة العراقية الدؤوب لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لمواطنيها، تأتي منصة “مظلتي” الإلكترونية لتلعب دورًا هامًا في تسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال هذه المنصة المبتكرة، بات بإمكان العراقيين التحقق من حالة أسماء المستفيدين من وجبة الرعاية الاجتماعية التاسعة بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى بذل الجهود أو الوقوف في طوابير الانتظار الطويلة.

كيفية الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية

ابدأ بفتح موقع منصة مظلتي الرسمي.

ابحث عن مربع القائمة في الصفحة الرئيسية وانقر عليه.

أدخل رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها وحدد الدفعة المناسبة.

قم بإدخال اسم المتقدم ورقم الانضمام الذي حصل عليه سابقاً.

انقر على خيار “المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

اضغط على زر “التحميل” لتنزيل ملف الكشوفات الخاص بمحافظتك.

ابحث عن اسمك في ملف الكشوفات الذي قمت بتحميله.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط للحصول على الدعم المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية. وتهدف هذه الشروط لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيماً في العراق بشكل دائم.

يجب أن ينتمي المتقدم لإحدى الفئات التي حددتها وزارة العمل كالفئات الأكثر احتياجاً.

يجب ألا يمتلك المتقدم أصولاً ذات قيمة عالية.

يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من برامج دعم حكومية أخرى.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2024

تستهدف برامج الرعاية الاجتماعية في العراق الفئات التالية: