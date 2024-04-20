“بضغطة واحدة هتسجل” .. خطوات التسجيل في منحة 300 دينار عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والأوراق اللازمة

سوف نقوم باستعراض مستجدات وزارة الشؤون الاجتماعية حول منحة 300 دينار تونس التي يتم تقديمها إلى العائلات المعوزة 2024، والتي تشغل ذهن الكثير من المواطنين في دولة تونس في هذه الآونة، وذلك يكون بالتزامن مع قيام الحكومة التونسية بالإعلان عن منحة 300 دينار تونسي وذلك يكون للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وهذا يكون من أجل تخفيف الأعباء المالية وكذلك الاجتماعية عن كاهلهم، وهذا خاصة بعد الارتفاع الذي حدث في الأسعار.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار

من أجل أن نحرص على التيسير عليكم وكذلك تذليل العقبات سوف نقوم بتوضيح الخطوات الخاصة بالتسجيل في هذه المنحة التي قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتحديدها للتسجيل في المنحة وذلك يكون كالتالي:

التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس والتسجيل به من هنا.

القيام بإدخال الرقم الخاص بالتعريف وكذلك كلمة السر التي تكون خاصة بك.

النقر على أيقونة منحة 300 دينار تونس التي تكون في واجهة الموقع.

تسجيل المعلومات والبيانات المحددة في استمارة التقديم.

تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة في الأعلى وقم بإرفاقها مع الطلب.

النقر على أيقونة إرسال الطلب

آخر مستجدات وزارة الشؤون الاجتماعية حول منحة 300 دينار بتونس

من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن منحة 300 دينار تونس، كما أنها حددت مجموعة من الشروط وكذلك بعض المستندات المطلوبة وهي تكون: