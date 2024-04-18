تابع قيامة ارطغل.. عبر استقبال قناة الفجر الجزائرية على هذا التردد

تعد قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي تعرض العديد من البرامج الممتعة والشيقة، حيث يتابعها العديد من الأشخاص حول العالم العربي بأكمله، والجدير بالذكر أنها تتميز بمجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي الأخبار بشكل عام، والعديد من البرامج الترفيهية والحوارية، والثقافة، بالإضافة إلى عرض المسلسلات العربية والتركية المدبلجة التي يتابعها العديد من الأشخاص، والتي من أشهرها قيامة ارطغل، لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نذكر تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات، وطريقة الضبط.

تردد قناة الفجر الجزائرية

إذا كنت ترغب في مشاهدة الأخبار بشكل مستمر إلى جانب المسلسلات التركية المميزة، يمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية عبر هذا التردد:

تردد قناة الفجر الجزائرية: 12034.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

أما عن جودة القناة: HD.

كذلك معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

بعد أن تعرفنا على تردد قناة الفجر الجزائرية، وجميع المعلومات الخاصة بالقناة، سوف نذكر الآن طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية، عبر اتباع الخطوات التالية: