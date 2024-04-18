تابع قيامة ارطغل.. عبر استقبال قناة الفجر الجزائرية على هذا التردد
تعد قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي تعرض العديد من البرامج الممتعة والشيقة، حيث يتابعها العديد من الأشخاص حول العالم العربي بأكمله، والجدير بالذكر أنها تتميز بمجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي الأخبار بشكل عام، والعديد من البرامج الترفيهية والحوارية، والثقافة، بالإضافة إلى عرض المسلسلات العربية والتركية المدبلجة التي يتابعها العديد من الأشخاص، والتي من أشهرها قيامة ارطغل، لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نذكر تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات، وطريقة الضبط.
تردد قناة الفجر الجزائرية
إذا كنت ترغب في مشاهدة الأخبار بشكل مستمر إلى جانب المسلسلات التركية المميزة، يمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية عبر هذا التردد:
- تردد قناة الفجر الجزائرية: 12034.
- معامل استقطاب القناة: عمودي.
- أما عن جودة القناة: HD.
- كذلك معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
بعد أن تعرفنا على تردد قناة الفجر الجزائرية، وجميع المعلومات الخاصة بالقناة، سوف نذكر الآن طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية، عبر اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب من جهاز التحكم عن بعد أن يتم النقر على زر القائمة الرئيسية.
- ثانيا يتم النقر على زر التركيب ثم اضغط اوكى.
- بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري الذي يتكون من أربعة أصفار في مربع الرقم السري.
- ثم النقر على قائمة الترددات ثم اوكى.
- بعد ذلك يتم إدخال تردد قناة الفجر الجزائرية، ثم سوف تجد أمامك أربعة خيارات بألوان متعددة، اختر الخيار الذي يحتوي على اللون الأحمر.
- ثم حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط تردد القناة عليه (نايل سات – عرب سات).
- انتظر قليلًا وسيتم تنزيل القناة على جهازك.