انسى أي قنوات تانية للأطفال .. تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024 متاح على النايل وعرب سات
قناه سبونج بوب هي واحدة من القنوات الكرتونه الحديثة التي يشغل عدد كبير جدا من الناس والاطلاع على ترددها الحالي على القمر الصناعي نايل سات حيث ان قناصة سبونج بوب تعمل دائما على تحسين الجودة الخاصة بها عن طريق تغيير التردد وتعمل القناة على تقديم المحتوى بالتقنية الحديثة لتضمن أفضل جودة مشاهدة لمتابعيها ويجعلها ذلك تحظى على الملايين من المشاهدات حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الإطلاع على تردد قناة سبونج بوب على القمر الصناعي نايل سات والاطلاع على أهم البرامج التي تقدمها القناة من خلال شاشتها.
تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024
قامت إدارة قناة سبونج بوب بنقل التردد الخاص بها حيث انه يمكن لجميع الأطفال مشاهدة القناة ابتداء من عمر عامين حتى 12 عام ويمكنكم الاطلاع على التردد الحالي لقناة سبونج بوب على القمر الصناعي نايل سات من خلال بيانات القناة التي سوف نصها عليكم من خلال النقاط التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- إسم القناة على الرسيفر: قناة سبونج بوب.
- تردد القناة: 11355.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
البرامج المعروضة على قناة سبونج بوب
يمكنك من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية الإطلاع على أشهر وأهم البرامج الكرتونية التي يتم عرضها عبر شاشة قناة سبونج بوب:
- برنامج سبونج بوب.
- برنامج توم وجيري.
- برنامج بطل الارض.
- برنامج شون ذا شيب.
- برنامج بوب البناء.
- برنامج بطل الارض.