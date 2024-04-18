سلي أولادك وعلمهم دينهم.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات وطريقة الضبط

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات التلفزيونية وأكثرها شهرة بين الأطفال في العالم العربي وهي تعد أول قناة تهتم بتقديم محتوى إسلامي وتعليمي وتربوي للأطفال، وهي تعمل على تقديم برامج متنوعة تهدف إلى تعليم القيم والأخلاق الإسلامية إلى جانب سلوكيات تربوية إيجابية، من خلال عرض الأناشيد والأفلام والمسابقات والبرامج التربوية الممتعه، ولذلك سنذكر من خلال مقالنا هذا تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات، وعرب سات وطريقة الضبط.

ضبط تردد قناة طيور الجنة نايل سات

تعد قناة طيور الجنة من أهم القنوات التربوية للأطفال حيث يقوم بمتابعتها العديد من الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي وفيما يلي سنذكر تردد القناة على عرب سات ونايل سات:

تردد القناة: 11258.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح القناة: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

واخيرًا القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تردد القناة على عرب سات: 11310.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح:3/4.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد طيور الجنة القمر الصناعي سهيل سات

تردد طيور الجنة القمر الصناعي سهيل سات: 11766

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 6/5

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: