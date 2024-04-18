خليك جاهز لمعاد الصرف بالزيادة الجديدة “موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024” .. مبروك عليك ياعم

مع انتهاء النصف الأول من شهر أبريل تتزايد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الموظفين العاملين بالقطاع الإداري في الدولة عن موعد صرف رواتب شهر أبريل لعام 2024 ويتساءل قطاع كبير جدا منهم عن موعد الصرف بزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الموعد التي تم الإعلان عنه لصرف المرتبات عن شهر إبريل عام 2024 تابعوا معي.

موعد صرف رواتب شهر أبريل

تم الإعلان من قبل وزارة المالية المصرية أنه سوف يتم بدء صرف المرتبات عن شهر إبريل عام 2024 لجميع العاملين في 66 حكومية ووزارة ابتداء من يوم 21 ابريل لعام 2024 واعلنت ايضا انه سوف يتم انتهاء صرف المرتبات في يوم 25 ابريل عام 2024 ومن ضمن ما تم الإعلان عنه تم الاعلان انه سوف يتم صرف مستحقات العاملين عن شهر إبريل عام 2024 في يوم 4 أبريل يوم 7 ابريل ويوم 8 أبريل عام 2024.

جدول مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الجداول التي تم الإعلان عنه من وزارة المالية عن مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة بحسب الدرجة الوظيفية: