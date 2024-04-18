بعد انتهاء إجازة العيد.. تعرف على آخر مستجدات منحة تونس 300 دينار

أوضحت وزارة الشؤون الإجتماعيه في تونس عن آخر مستجدات منحة تونس 300 دينار، حيث تعد هذه المنح من أهم المنح التي تساعد الأسر محدودة الدخل، والمواطنين الغير قادرين على العمل، وذلك من أجل عيش حياة كريمة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر طريقة التسجيل في منحة 300 دينار في تونس، وأهم الشروط التي يجب توافرها.

آخر مستجدات منحة تونس 300 دينار

يمكن التقديم على منحة 300 دينار في تونس بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الإجتماعية بتونس.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وإدخال كلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك في الإستمارة.

من ثم يلزم ملء البيانات المطلوبة والتحقق من صحتها، ثم يتم الضغط على زر “إرسال” لإرسال الطلب.

بعد ذلك سوف يتم التحقق من خلال الجهات المعنية، والتأكد من استحقاق منحة تونس، وسيتم الرد في أسرع وقت.

شروط التسجيل في منحة تونس 300 دينار

حددت وزارة التعليم شروط الحصول على منحة قيمتها 300 دينار في تونس، والتي سنذكرها فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

يجب أن يكون مقيمًا في تونس بشكل دائم.

على الأسرة المتقدمة أن يكون دخلها أقل من 180 دينار تونسي شهريًا.

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط.

إذا كان المتقدم طالب فيلزم ألا يكون قادراً على دفع المصروفات المدرسية.

يجب أن يكون المتقدم غير صاحب أي عقارات قيمتها باهظة الثمن.

الفئات المستحقه لمنحة ال 300 دينار تونس

يوجد بعض الفئات المستحقة لمنحة 300 دينار تونسي نتعرف عليها فيما يلي: