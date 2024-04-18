قرار رسمي بـ زيادة تموين شهر مايو 2024 لـ 150 جنية!! “أعرف حقيقة الكلام ده ايه”

تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة تموين شهر مايو لعام 2024 لذلك يتساءل عدد كبير جدا من المصريين المستحقين للدعم التمويني عن حقيقة ذلك الأمر وبعد تداول هذه الأخبار قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن نصيب الفرد في الحصة التموينية عن شهر مايو عام 2024 وتم الإعلان أيضا عن حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الأخبار ويمكنكم من خلال هذا المقال الذي طالها على حقيقة الأمر والاطلاع ايضا على نصيب الفرد في التموين لشهر مايو عام 2024 تابعوا معي.

زيادة تموين شهر مايو 2024

بعد ان تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة تموين شهر مايو لعام 2024 قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان انه لا حقيقة مما يتم تداوله من أخبار وأن نصيب الفرد في التمويل المقدم من الوزارة لم يتم وضع أي زيادات عليه وفي حالة وضع أي زيادات جديدة على التموين فسوف يتم الاعلان من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

نصيب الفرد من تموين شهر مايو

من المقرر أن الشخص المدون عن البطاقة التموينية يقوم بصرف 50 جنيه شهريا حتى اربع افراد وما فوق الاربع افراد فيقوم الفرد منهم بصرف 25 جنيه شهريا حيث أنه يمكن للفرد ومدون على البطاقة التموينية صرف زجاج زيت 800 مللي خمس أرغفة من العيش ومن المقرر أن يتم صرف السلع التموينية للمستحقين ابتداء من يوم واحد فسوف يتم صرف السلع لشهر مايو عام 2024 يوم واحد مايو.