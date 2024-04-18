قبل ما تصرف شهر مايو! اعرف قيمة نصيب الفرد على التموين بعد أخر زيادة 2024
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد نصيب الفرد المدون على البطاقة التموينية المستحقة للدعم التمويني والتي يتم صرفه كل شهر لجميع حاملي هذه البطاقة التموينية حيث أن حاملين البطاقة التموينية المستحقين للدعم يبلغ عددهم ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموينية للمستحقين منها حيث انه يتساءل عدد كبير من مستحقين الدعم عن قيمة نصيب الفرد على التموين الذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال متابعة هذا المقال.
قيمة نصيب الفرد على التموين
يأتي نصيب الفرد المدون على البطاقة التموينية في كل شهر من الزيت والسكر وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية زجاجة 800 مللي من الزيت لكل فرد بحد اقصى اربع زجاجات من الزيت للبطاقة التموينية الواحدة ويقوم كل فرد بصرف 1 كيلو من السكر بحد اقصى على البطاقة التموينية 6 كيلو جرام من السكر للبطاقة الواحدة.
اسعار السلع التموينية
يمكنكم من خلال النقاط التالية للاطلاع على القائمة التي توضح أسعار السلع التموينية الواحدة وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية:
- سعر الكيلو من السكر المعبأ 12 جنيه و60 قرشا.
- سعر زجاجة الزيت الخليط 800 مللي 30 جنيه.
- كيس المكرونة ال 800 جرام 13 جنيه.
- سعر كيس المكرونة 400 جرام 6 جنيه و50 قرش.
- سعر كيس العدس المجروش الـ 500 جرام 21 جنيه.
- سعر كيس الفول المعبأ 500 جرام 9 جنيه.
- سعر الدقيقة المعبأ بلاستيك أو ورق الكيلو جرام 18 جنيه.