قبل ما تصرف شهر مايو! اعرف قيمة نصيب الفرد على التموين بعد أخر زيادة 2024

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد نصيب الفرد المدون على البطاقة التموينية المستحقة للدعم التمويني والتي يتم صرفه كل شهر لجميع حاملي هذه البطاقة التموينية حيث أن حاملين البطاقة التموينية المستحقين للدعم يبلغ عددهم ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموينية للمستحقين منها حيث انه يتساءل عدد كبير من مستحقين الدعم عن قيمة نصيب الفرد على التموين الذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال متابعة هذا المقال.

قيمة نصيب الفرد على التموين

يأتي نصيب الفرد المدون على البطاقة التموينية في كل شهر من الزيت والسكر وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية زجاجة 800 مللي من الزيت لكل فرد بحد اقصى اربع زجاجات من الزيت للبطاقة التموينية الواحدة ويقوم كل فرد بصرف 1 كيلو من السكر بحد اقصى على البطاقة التموينية 6 كيلو جرام من السكر للبطاقة الواحدة.

اسعار السلع التموينية

يمكنكم من خلال النقاط التالية للاطلاع على القائمة التي توضح أسعار السلع التموينية الواحدة وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية: