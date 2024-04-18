بعد زيادة الراتب 25% أعرف جدول صرف رواتب شهر أبريل 2024 “أحسب راتبك كام بالضبط”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن جدول صرف رواتب شهر أبريل وذلك من قبل جميع العاملين والموظفين في الكثير من المصالح الحكومية والهيئات والوزارات المختلفة ، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أنه يوم الخميس الموافق 21 أبريل الجاري هو أول أيام صرف رواتب شهر أبريل 2024 ويستمر صرف رواتب شهر ابريل لمدة 6 أيام متتالية ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف الزيادة الاستثنائية الجديدة مع رواتب شهر أبريل 2024.

جدول صرف رواتب شهر أبريل

يبحث الكثير من العاملين بمختلف قطاعات الدولة والموظفين في الوزارات المختلفة عن جدول صرف رواتب شهر أبريل والذي يبدأ يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر أبريل الجاري وإليكم مواعيد صرف رواتب شهر أبريل 2024.

يوم الخميس الموافق 21 أبريل هو أول أيام صرف رواتب شهر أبريل 2024.

يوم السبت الموافق 23 أبريل هو ثاني أيام صرف رواتب شهر أبريل 2024.

يوم الاحد الموافق 24 أبريل ثالث أيام صرف رواتب شهر أبريل 2024.

يوم الاثنين الموافق 25 أبريل رابع أيام صرف رواتب شهر أبريل 2024.

يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل خامس أيام صرف رواتب شهر أبريل 2024.

أماكن صرف رواتب شهر أبريل 2024

بعد التعرف على جدول صرف رواتب شهر أبريل يبحث الكثير من الموظفين عن أماكن صرف رواتب شهر أبريل بكل سهولة دون زحام مع المواطنين وذلك عن طريق الالتزام بمواعيد الصرف المحددة لكل مديرية ، وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع البنوك المصرية أو عبر مكاتب البريد المصري ، أو من خلال المحافظ الالكترونية.