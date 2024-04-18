استقبلها الآن بأعلى جودة على النايل سات تردد قناة بين سبورت “BeIN SPORTS” 2024
تم الاعلان مؤخرا عن موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك وينتظرها الجمهور بشكل كبير حيث أن جمهور الأهلي والزمالك كبير جدا في جميع أنحاء الوطن العربي ومنذ أن تم الإعلان عن الموعد وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تردد قناة بي ان سبورت العارضة لجميع المباريات مباشرة من خلال شاشتها حيث ان القناة تقوم بعرض المباريات مجانا دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التردد الحالي الخاص بقناة بي إن سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي.
تردد قناة بين سبورت
يمكنكم من خلال النقاط التالية الحصول على تردد قناة بي ان سبورت ومشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك وجميع المباريات الرياضية على مدار الساعة يمكنكم استقبال التردد عبر القمر الصناعي نايل سات:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- إسم القناة على الرسيفر: قناة بي ان سبورت.
- تردد القناة: 12264.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
- الاستقطاب: عمودي.
قنوات بي ان سبورت القطرية
تم الإعلان عن صدور مجموعة من القنوات الرياضيه التي يمكنكم من خلالها مشاهدة جميع المباريات الخاصة بكأس أمم إفريقيا وأوروبا ايضا حيث انه يمكنكم تنزيل هذه الترددات عبر الكاميرا الصناعي نايل سات ويمكنكم مشاهدتها من خلال النقاط التالية:
- قناة بي ان سبورت 1: 11013.
- قناة بي ان سبورت 2: 11054.
- قناة بي ان سبورت 3: 12604.
- قناة بي ان سبورت 4: 11054.
- قناة بي ان سبورت 5: 11013.