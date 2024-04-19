“شاهد مباريات دوري روشن السعودي”… تردد قناة SSC sport الجديد على نايل وعربسات

أعلنت قناة SSC sport السعودية عن بثها الحصري وبجودة عالية لمباريات دوري روشن السعودي، وقد نجحت القناة منذ انطلاق البطولة في تغطية جميع الأحداث المتعلقة بالفرق السعودية وبث المباريات مع توفير تعليق من نخبة المعلقين الرياضيين في المملكة، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك البرامج الحوارية والتحليلية، لمناقشة كل ما يخص كرة القدم وغيرها من الرياضات، وسنوفر لكم في الفقرات التالية تردد قناة SSC sport الجديد على الأقمار الصناعية.

تردد قناة SSC sport الجديد

خلال بطولة دوري روشن السعودي، نجحت القناة في تغطية جميع المباريات المحلية بجودة عالية، حيث تعمل على مدار الساعة لنقل كل التفاصيل المتعلقة بالبطولة لمتابعة من سيتوج باللقب في النهاية، كما يتم تحديث تردد القناة باستمرار لضمان تحسين جودة البث المباشر للبطولات المحلية والعالمية، فيما يلي، نقدم لكم تردد قناة SSC الجديد:

تردد قناة SSC sport نايل سات

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12523

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة SSC sport عرب سات

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12418

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تثبيت قناة SSC sport على الجهاز

للاستمتاع بمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي القادمة، ننصحك بإعادة ضبط تردد قناة SSC sport الجديد لتستفيد من جميع المزايا الجديدة بعد التحديث، تتضمن الجولة الثامنة والعشرين من البطولة مواجهات قوية، مثل مباراة الهلال ضد الأهلي المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، إليك خطوات تثبيت القناة: