خلاص شكلها قربت جدًا .. امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد أخر تعديل من وزارة التعليم!!

يتساءل عدد كبير جدا من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع المحافظات المصرية عن موعد امتحانات الثانوية العامة شعبة الأدبي والشعبة العلمي وتزايدت عمليات البحث منذ ان اقترب انتهاء العام الدراسي الحالي ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الإطلاع على موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 والاطلاع ايضا على تفاصيل الامتحانات وما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 للعام الدراسي 2023 و 2024 حيث ان الامتحانات سوف يتم إقامتها ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو لعام 2024 وسوف تستمر الامتحانات الى يوم السبت الموافق 20 يوليو عام 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة التي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال متابعة النقاط التالية: