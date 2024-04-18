أعرف وأعمل حساب المذاكرة اللي عليك .. جدول امتحانات الصفوف الابتدائية 2024 في جميع المحافظات

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل أولياء أمور الطلاب في المرحلة الابتدائية عن جدول امتحانات الصفوف الابتدائية حيث تبدأ امتحانات الترم الثاني ونهاية العام خلال شهر مايو القادم ، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن عن جداول امتحانات الصفوف الابتدائية ، وقد أعلن مصدر مسؤول أنه سيتم ارسال مواعيد الامتحانات خلال الفترة القادمة لجميع المديريات التعليمية حيث من المتوقع أن تنتهي جميع امتحانات صفوف النقل قبل بداية امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الصفوف الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الصفوف الابتدائية خلال الأيام القليلة القادمة وذلك عقب الرجوع للعمل بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، ومن المحدد أن تبدأ امتحانات الصفوف الابتدائية خلال النصف الثاني من شهر مايو 2024 ، وتستمر امتحانات سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي حتى الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024 ، وذلك حتى تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

موعد اجازة نهاية العام الدراسي 2024

اقترب العام الدراسي الحالي على الانتهاء حيث يستعد جميع الطلاب في مختلف السنوات الدراسية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية العام الدراسي والتي تبدأ خلال شهر يونيو القادم وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024 ، وتبدأ إجازة نهاية العام أو الإجازة الصيفية يوم 21 يوليو 2024 ، ويترقب جميع الطلاب موعد الاجازة الصيفية للاستمتاع بالخروج إلى الشواطئ والرحلات وقضاء أوقات مميزة بصحبة العائلة.