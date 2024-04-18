هتصرف 150 جنية!! موعد صرف تموين شهر مايو 2024 وأسعار السلع التموينية الجديدة

منذ أن قاموا المستحقين للدعم التمويني المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف التموين عن شهر ابريل لعام 2024 وتزايدت عمليات البحث عن موعد صرف تموين شهر مايو لعام 2024 حيث ان الوزارة تبدا الآن في صرف المقررات للسلع التموينية منذ يوم الاثنين الموافق 1 مايو عام 2024 لجميع أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم حيث ان الوزارة توفر ما يقرب من 30 صنف من السلع التموينية لجميع حاملي البطاقة ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الموعد القادم لصرف التموين عن شهر مايو عام 2024 تابعوا معي.

موعد صرف تموين شهر مايو 2024

من المقرر أن يتم صرف السلع التموينية لجميع المواطنين المستحقين للدعم حاملي البطاقة التموينية مع بداية كل شهر حيث انه تم صرف التموين عن شهر مايو عام 2024 يوم الاثنين الموافق 1 مايو عام 2024 ومن المقرر أن يتم صرف التموين عن شهر مايو يوم 1 مايو عام 2024 القادم.

السلع التموينية المتوفرة في شهر مايو

تم الإعلان أن وزارة التموين والتجارة الداخلية الان تستمر في تنسيق الغرف التجارية في جميع المحافظات المختلفة عن طريق ضخ العديد من السلع الغذائية وحتى منتجات الدواجن واللحوم في جميع المنافذ الاستهلاكية وتقوم بتوفير ذلك أيضا في جميع معارض اهلا رمضان المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وهذه المبادرة أتت بغرض تلبية احتياجات المواطن وفي الجانب الآخر تقوم الوزارة أيضا بالتعاقد لشراء العديد من السلع الأساسية كمخزون استراتيجي وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية.