خطوات استخراج استدعاء المراسلة بالاسم في الجزائر “من هنـــا” عبر bawabatic.dz

يتساءل قطاع كبير جدا من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استخراج استدعاء المراسلة بالاسم حيث ان وزارة التربية الوطنية في الجزائر تقدم إمكانية الاستخراج عن طريق سحب الاستدعاء الخاص بامتحان المراسلة فقط برقم الاستمارة حيث قامت ديوان الوطني للتعليم والتكوين بالإعلان عن بعض الإجراءات التي يجب على الطالب اتباعها حتى يتمكن من سحب استدعاء المراسلة ويمكنكم من خلال هذا المقال للاطلاع على الطريقة التي تمكنك من استخراج استدعاء المراسلة بالاسم فقط تابعوا معي.

استخراج استدعاء المراسلة بالاسم

للاطلاع على الطريقة التي تمكنك من استخراج استدعاء المراسلة بالاسم بالدخول على الرابط مباشره تتبع معي النقاط التالية:

يجب على الشخص الراغب في استخراج استدعاء المراسلة فقط الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بتقديم التعليم الكترونيا في الجزائر ويمكنكم الدخول عليه من خلال النقر على هذا الرابط.

من القائمة الرئيسية انقر على ايقونة الاستعلام.

عند انتقالك إلى الصفحة الأخرى قم بتحديد المحافظة أو المركز الذي يتبع لها الشخص المتقدم.

اكتب رقم التسجيل في الخانة المخصصة له بشكل صحيح.

اكتب تاريخ الميلاد في الخانة التالية.

قم بكتابة رمز التحقق الموجود على الشاشة.

الخطوة الأخيرة أنقر على مربع الطباعة الظاهر أمامك او أنقر على كلمة اظهار الاستدعاء

شروط استخراج استدعاء المراسلة

هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص الراغب في استخراج استدعاء المراسلة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: