مافيش وقت خلاص اللي ذاكر هو الكسبان ! موعد بدايه الامتحانات للاعدادية 2024 جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدايه الامتحانات للاعداية للفصل الدراسي الثاني 2024، حيث أفصحت الوزارة عن بداية موعد الأختبارات من يوم 4 مايو لحين الأنتهاء في يوم 23 مايو، كما تم وضع جدول المرحلة الإعدادية بالمواعيد والفترة الزمنية المحددة، والجدير بالذكر أن بعد الأنتهاء من أختبارات المرحلة الإعدادية سوف تبدأ أمتحانات الثانوية العامة والفنية أيضاً، سوف تبدأ في يوم 28 مايو لعام 2024.

موعد بدايه الامتحانات للاعدادية

تبدأ أمتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من شهر مايو المقبل لعام 2024، وذلك لكافة الصفوف الدراسية للمرحلة الأبتدائية والإعدادية والثانوية، تم الكشف عن جداول أمتحانات صفوف النقل بشكل عام، بالإضافة إلى تخصيص الأسبوع الأخير من العام الدراسي قل بدأ الأمتحانات للمراجعة على كل ما سبق دراسته من المقررات، وستنتهي الأمتحانات لجميع الصفوف في نهاية شهر مايو.

أمتحانات النقل والمرحلة الإعدادية والثانوية

يتعين على الإدارات التعليمية والمديريات التحفظ على مواعيد الأمتحانات دون أي تأخير عن يوم الخميس الموافق 23 مايو لعام 2024، لحين الأنتهاء من كافة الأمتحانات للمراحل الأبتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية.

أمتحانات النقل والصف الإعدادي: تبدأ يوم 4 مايو إلى يوم 23 مايو 2024.

أمتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ يوم 25 مايو إلى يوم 6 يونيو 2024.

أمتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم 8 يونيو إلى يوم 20 يوليو 2024.

الجدول الزمني للمرحلة الإعدادية