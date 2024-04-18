نزلها الآن بنقرة واحدة من الريموت “تردد قناة طيور الجنة 2024” TOYOUR EL-JANAH TV

قناة طيور الجنة هي واحدة من أشهر وأقدم القنوات التي تقوم بتقديم محتوى مميز للأطفال لذلك يعتمد اولياء الامور بشكل كبير على وجودها على الرسيفر الخاص بكم لانها تشغل الأطفال بشكل كبير وتعلمهم العديد من العادات الجيدة والقيم الأخلاقية ومما يميز القناة ايضا انها تقوم بعرض محتواها بجودة عالية وتعرض محتواها مجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية حيث ان قناه طيور الجنه قادرة على احتلال مركز جيد جدا ما بين القنوات الفضائية الأخرى بسبب محتواها المتميز وتحظى على الملايين من المشاهدات منذ بداية عرض القناة لمحتواها ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على تردد الحالي الخاص بقناة طيور الجنة على الكاميرا الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

للحصول على تردد الحالي وبيانات قناه طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات مشاهدة القناة على مدار الساعة مجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية وبجودة عالية تابعوا معي النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة.

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناه طيور الجنة على العرب سات

يمكن لجميع الراغبين في تنزيل التردد الجديد لطيور الجنه على القمر الصناعيه عرب سات ادخال بيانات القناه الموضحه في النقاط التاليه: