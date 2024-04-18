“ضد الميه والغبار” شاومي تطلق هاتفها الذكي الجديد “ريدمي تيربو 3″(Redmi Turbo 3)

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد “ريدمي تيربو 3” (Redmi Turbo 3)، والذي يتميز بحماية ضد الماء والغبار وفقًا لتصنيف IP64، كما يتميز الهاتف الجديد “ريدمي تيربو 3″(Redmi Turbo 3) بالعديد من المزايا والمواصفات، هيا بنا نتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

تعرف على مميزات هاتف شاومي الجديد “ريدمي تيربو 3″(Redmi Turbo 3)

يأتي هاتف “ريدمي تيربو 3” بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة وضوح 1.5K، وشدة سطوع تبلغ 2400 قنديلة/متر مربع، ومعدل تحديث للصورة يبلغ 120 هرتز.

كما يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

مواصفات كاميرا وبطارية وألوان “ريدمي تيربو 3″(Redmi Turbo 3)

يتضمن الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويعمل هاتف “ريدمي تيربو 3″(Redmi Turbo 3) بنظام التشغيل “هايبر أو أس” (HyperOS)، المبني على نظام Android 14 من جوجل، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وأيضا يضم الهاتف وحدة أشعة تحت الحمراء للتحكم في مختلف أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء.

ألوان الجهاز

يتوفر هاتف “ريدمي تيربو 3” بثلاثة ألوان: الأسود والأخضر والتيتانيوم، بالإضافة إلى إصدار خاص مستوحى من سلسلة “هاري بوتر”.

قد يهمك أيضاً:

“غلاف من الخشب أو الجلد وب 1000 دولار” موتورولا تعلن عن هاتفها الجديد Motorola Edge 50 Ultra.

“أوبو تتفوق على نفسها” وتقدم الهاتف Oppo A98 5G متعدد المميزات.

“ريلمي وهاتف من عالم آخر” الشركة تكشف عن هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE رسميًا في الصين.

هاتف Nubia Flip الصدفي القابل للطي وباقي الإمكانيات مفاجأة.

تعرف على بعض التفاصيل الإضافية حول Redmi Turbo 3: