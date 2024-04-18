“في حرامي.. أوعي تفتحي الباب يا لولو” نصائح قناة وناسة لاطفانا لما تنزل تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعد قناة وناسة الفضائية واحدة من أهم القنوات الفضائية المفضلة للأطفال في العالم العربي، والتي يتابعها الكثير من الأطفال، وهو ما يجعل العديد من الآباء والأمهات يبحث عن تردد قناة وناسة لتمكين أطفالهم من الاستمتاع بأجمل أغاني القناة والاستفادة منها في تعلم السلوكيات المختلفة واكتساب المعرفة.

والآن تعرف على تردد قناة وناسة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة على القمر النايل سات هو:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

كما يمكن أيضًا متابعة قناة وناسة على القمر العرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

تقدم قناة وناسة العديد من الأغاني التي تنال إعجاب الأطفال، وتساعدهم في اكتساب المعرفة والمتعة. بعض الأغاني المشهورة على قناة وناسة تشمل “ألوان”، “لا تفتح الباب يا لولو”، “لولو الشطورة”، “حبيب البابا”، وغيرها الكثير.

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