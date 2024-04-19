“اعرف والحق سجل“ شروط التسجيل في عدل 3 بالجزائر 2024 ورابط التسجيل aadl.com.dz

شروط التسجيل في عدل 3 بالجزائر 2024

يمتاز السكن الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة بأن الوحدات في مدن جديدة متميزة وبتشطيب جيد وبدعم من الحكومة للحصول عليه بالتقسيط المريح على سنوات طويلة، بالإضافة الى أن المستفيد سيتسلمها فورا بعد تسديده المقدم فقط، وقد وضعت الحكومة الجزائرية عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم للحصول على وحدة سكنية، وجاءت شروط التسجيل في عدل 3 على النحو التالي :

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم داخل الجزائر بحيث لا يكون غادرها في الثلاث سنوات الاخيرة من التقديم.

وأن يكون عمر المتقدم 19 عاما فيما فوق.

الا يكون المتقدم سبق واستفاد من دعم سكني من الحكومة الجزائرية.

أن يكون يعول اسرة ومسئولة منه.

الا يقل راتبه الشهري عن 40 الف دينار جزائري.

ان تكون الوحدة لغرض السكن فقط.

كيفية التسجيل في عدل 3

إذا انطبقت على أي شخص شروط التسجيل في عدل 3 فيمكنه بسهولة التقديم للحصول على الوحدة عبر اتباع الاتي :