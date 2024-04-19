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“اعرف والحق سجل“ شروط التسجيل في عدل 3 بالجزائر 2024 ورابط التسجيل aadl.com.dz
شروط التسجيل في عدل 3، الحصول على سكن مناسب بتسهيلات كبيرة هي حلم الكثير من الشباب الذين لا يمتلكون سكن خاص ولا يستطيعون تحمل نفقات شراء سكن تمليك بسبب أن الكثيرين منهم في بداية حياتهم العملية ومشوارهم الوظيفي، لذا ينتظر هؤلاء بفارغ الصبر اعلان الحكومة كل فترة عن نزول وحدات سكن اجتماعي وإتاحة التقديم بها بالشروط والضوابط المطلوبة، وقد أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 وفي هذا المقال نستعرض لكم كيفية التسجيل والشروط المطلوبة.
شروط التسجيل في عدل 3 بالجزائر 2024
يمتاز السكن الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة بأن الوحدات في مدن جديدة متميزة وبتشطيب جيد وبدعم من الحكومة للحصول عليه بالتقسيط المريح على سنوات طويلة، بالإضافة الى أن المستفيد سيتسلمها فورا بعد تسديده المقدم فقط، وقد وضعت الحكومة الجزائرية عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم للحصول على وحدة سكنية، وجاءت شروط التسجيل في عدل 3 على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم داخل الجزائر بحيث لا يكون غادرها في الثلاث سنوات الاخيرة من التقديم.
- وأن يكون عمر المتقدم 19 عاما فيما فوق.
- الا يكون المتقدم سبق واستفاد من دعم سكني من الحكومة الجزائرية.
- أن يكون يعول اسرة ومسئولة منه.
- الا يقل راتبه الشهري عن 40 الف دينار جزائري.
- ان تكون الوحدة لغرض السكن فقط.
كيفية التسجيل في عدل 3
إذا انطبقت على أي شخص شروط التسجيل في عدل 3 فيمكنه بسهولة التقديم للحصول على الوحدة عبر اتباع الاتي :
- الدخول الى المنصة الالكترونية لسكنات عدل 3 هنا.
- التسجيل عبر ادخال الرقم التعريفي والرقم الاجتماعي.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- ارفاق المستندات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.
- سداد الرسوم المطلوبة.