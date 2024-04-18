بعد ارتفاع مبيعاته .. تعرف على مواصفات هاتف Itel A70 الشبيه الجديد لهواتف الآيفون وسعر البيع

كشفت شركة Itel الصينية عن مواصفات هاتف Itel A70 الجديد في الأسواق، حيث تمكن الهاتف من خطف الأنظار إليه بمجرد العرض الأول، فقد جاء تصميم الهاتف الخارجي مشابه للهواتف العالمية من فئة آيفون، هذا بالإضافة إلى تصميم انسيابي مميز وخامات عالية الجودة وألوان جذابة ووزن خفيف وعدد من مستشعرات الأمان والعديد من المميزات التي جعلت Itel تنافس الهواتف من العلامات التجارية الشهيرة.

مواصفات هاتف Itel A70

أسدلت شركة Itel الستار عن مواصفات هاتف Itel A70 وفيما يلي نوضح أبرز المميزات والمواصفات الذي يتمتع بها ذلك الإصدار من حيث نوع المعالج والشاشة و سرعة الرام ومساحة الذاكرة وجودة التصوير ومستشعرات الأمان:

معالج الهاتف ثماني النواة Unisoc T603 تكنولوجيا 12 نانو المعالج الرسمي من نوع Mali-G57 MP1 . ذاكرة التخزين الداخلية- الرام تم طرح الهاتف بذاكرة بسعة 256 جيجا للتخزين الداخلي وتعمل الذاكرة مع 4 جيجا رام ذاكرة الوصول العشوائي. إمكانية زيادة مساحة التخزين من خلال كارت ميموري كاميرا الهاتف الخلفية خلفية مزدوجة 50+0.08 ميجا بكسل وتقدم صور عالية الدقة مواصفات الشاشة 6.6 بوصة بدقة HD+ بها نوتش صغير تدعم الشاشة تردد 60 هرتز أقصى سطوع يصل إلى 500 شمعة . كاميرا التصوير السيلفي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل نظام تشغيل الهاتف أندرويد 13 شرائح الإتصال يعمل الهاتف من خلال شريحتين اتصال من نوع نانو سيم بطارية الهاتف البطارية كبيرة ذات سعة 5000 مللي أمبير الشحن بقوة 10 وات أبعاد تصنيع الهاتف من حيث الطول والعرض والعمق 163.94×75.7×8.6 ملم منفذ USB المنفذ من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG وهو النوع الأحدث في الهواتف العصرية. ألوان الهاتف الذهبي و اللون الأسود واللون الأخضر واللون الأزرق . شبكة الاتصال الخلوي شبكة الجيل الرابع 4G مع إمكانية عمل الشريحتين في آن واحد إلى جانب كارت الذاكرة الخارجي.

سعر هاتف Itel A70 في الأسواق المصرية

سجل الهاتف سعر بيع متوسط بداخل الأسواق المصرية، حيث تبلغ تكلفة شراء النسخة 256 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 6200 جنيه مصري فقط.